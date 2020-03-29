Украинцы, которые вернутся на родину спецрейсами, пройдут принудительную обсервацию

Все украинцы смогут вернуться на родину: закрыты сообщения, а не границы для граждан страны, - подчёркивает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"В последнее время у нас много спекуляций... опытные политики фальсифицируют (информацию - ИФ) - "вы закрыли границы для своих граждан, поэтому вы нарушили Конституцию", - это ложь. Мы закрыли сообщения-регулярные и нерегулярные - но любой гражданин, едва живой или абсолютно здоровый, может прийти к украинской границе, и даже если он потеряет паспорт, мы его примем", - сказал Аваков в воскресенье вечером в эфире телеканала "Украина24".

По его словам, все, кто хочет пересечь границу, смогут это сделать.

"В ближайшие дни будут, в том числе, специальные авиарейсы, мы заберём людей из Вьетнама, из Бангкока ", - сказал министр.

Аваков подчеркнул, что для этих людей будет действовать другой режим карантина.

"Самолет прилетит, все эти люди пройдут проверку и принудительно -обсервацию. Только потом -тест, и они выйдут на свободу", - пояснил глава МВД.

По словам Авакова, такой режим используют около 15 стран, это не новый подход к недопущению распространения коронавируса.