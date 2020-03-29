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21:24 29.03.2020

6 апреля стартует проект Всеукраинская школа онлайн

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6 апреля стартует проект Всеукраинская школа онлайн

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 6 апреля стартует проект Всеукраинская школа онлайн, в рамках которого 40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины.

"Сейчас проходят ежедневные съемки уроков для учеников с пятого по одиннадцатый класс. По сбалансированной программе Министерства образования и науки преподается одиннадцать предметов", - сказал он в видеообращении к украинцам в воскресенье.

Зеленский отметил, что учиться онлайн школьники смогут на Facebook и Youtube, а также уроки каждое утро будут транслировать украинские телеканалы, которые присоединились к этому проекту.

"За каждым классом будет закреплен один или несколько телеканалов. Их перечень, а также расписание уроков на неделю появится совсем скоро. Призываем родителей следить за новостями и поощрять детей к просмотру. Собственно, присоединиться к этому познавательному контенту можно всей семьей. А поэтому остаемся дома, учимся дома", - указал он.

Теги: #президент #школа #украина #онлайн
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