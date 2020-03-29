Решается вопрос максимально безопасного для всех возвращения домой украинцев, кто не успел вернуться до 28 марта

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что решается вопрос возвращения домой украинских граждан, которые не успели вернуться домой до 28 марта, и чтобы он был максимально безопасным для окружающих.

"Среди прочего, решается вопрос украинцев, которые не успели вернуться домой до 28 марта. Их последующее возвращение, самолетом, поездом, автобусом, машиной или пешком, должно быть максимально безопасным для окружающих, а значит - будет предусматривать обязательную двухнедельную обсервацию. Сейчас мы готовим перечень соответствующих локаций", - заявил он в видеообращении к украинцам в воскресенье.

По его словам, таким локациями могут стать украинские гостиницы, с которыми уже достигнуты предварительные договоренности. "Каждая локация для обязательной обсервации будет подготовлена в строгом соответствии с требованиями Министерства здравоохранения", - подчеркнул Зеленский.