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21:22 29.03.2020

В Украине определено 240 больниц для госпитализации пациентов с коронавирусом, чье состояние ухудшается

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В Украине определено 240 больниц для госпитализации пациентов с коронавирусом, чье состояние ухудшается

В Украине определили 240 больниц для госпитализации заболевших коронавирусом COVID-19 пациентов, чье состояние ухудшается, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

"Минздрав сообщает: определен перечень больниц первой волны для госпитализации пациентов с COVID-19. Предусмотрено 240 медицинских учреждений на всей территории Украины для госпитализации пациентов, состояние которых ухудшается", - сказано в сообщении пресс-службы в телеграмм-канале Коронавирус-инфо.

В пресс-службе Минздрава подчеркнули, что другим гражданам необходимо обратиться к своим семейным врачам в случае обнаружения симптомов коронавируса COVID-19.

В информации Минздрава также сообщается, что выбор этих больниц является общей позицией глав областных государственных администраций, Минздрава и НСЗУ и госпитализированных пациентов.

"Приоритетным критерием выбора определено безопасность пациентов. Госпитализированные с COVID-19 должны получать все необходимые медицинские услуги без необходимости перевода в другую больницу при ухудшении состояния, а те пациенты, которые попали в больницу из-за других заболеваний, не пересекались с инфицированными коронавируса пациентами и безопасно проходили лечение", - сказано в сообщении.

Кроме того, в Минздраве рекомендуют обращаться по номеру 103 в случае тяжелых симптомов, в частности, температуры выше 38 или утрудненного дыхания.

"При наличии тяжелых симптомов - температура выше 38, не сбивается, и затрудненное дыхание - звонить 103", - сказано в сообщении.

Теги: #коронавирус #больницы #украина #минздрав
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