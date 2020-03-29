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20:59 29.03.2020

Зеленский: есть три сценария с коронавирусом, 25% или 50% заболевших украинская медицина не выдержит, поэтому карантин – это не каникулы

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Зеленский: есть три сценария с коронавирусом, 25% или 50% заболевших украинская медицина не выдержит, поэтому карантин – это не каникулы

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что есть три сценарии развития ситуации с пандемией коронавируса, и двух наиболее сложных из них украинская медицинская система не выдержит, поэтому вновь призвал украинцев соблюдать режим карантина.

"Сегодня есть три сценария развития событий. Первый: от 3% до 5% одновременно больных коронавирусом. Это болезненные цифры. Но такой сценарий не является катастрофой. Поэтому должны быть собранными и дисциплинированными: продолжить самоизоляцию, соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу без надобности. Тогда мы переживем этот шторм. Второй сценарий – 25% больных коронавирусом. Третий – более 50% одновременно больных короновирусом. Второго и тем более третьего сценария наша медицинская система не выдержит. Наши врачи не выдержат одновременного наплыва такого количества больных", - заявил он в видеообращении к украинцам в воскресенье.

Зеленский призвал украинцев осознать, что карантин - это не каникулы. "Солнечная погода, парки, пляжи, шашлыки – все это подождёт. Все это ничто по сравнению с собственным здоровьем и жизнью. А потому, дорогие граждане, продолжайте оставаться дома и не выходите на улицу без крайней необходимости. Как бы ни хотелось это сделать. Оставайтесь дома", - указал он.

Президент уверен, что коронавирус обязательно пройдет и впереди у украинцев будет много работы. "Всем нам вместе строить успешную и процветающую страну. Страну сорока, а не двадцати миллионов человек. Я никого не пугаю, но время осознать, что все это не шутки", - отметил он.

"Сегодня ночью Украина перешла на летнее время. Я верю, что совсем скоро, благодаря единству и сплоченности, мы все перейдем на здоровое и счастливое время. Будьте здоровы, дорогие украинцы! Желаю вам 36,6. Бережем себя. Сохраним Украину!", - сказал он.

Теги: #сценарии #медицина #зеленский #коронавирус
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