События

20:45 29.03.2020

В Броварах Киевской области зарегистрировано еще 16 случаев COVID-19, заболело еще двое

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В Броварах Киевской области с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19 зарегистрировано 16 человек, у двоих заболевание подтвердилось, сообщил мэр города Игорь Сапожко в Фейсбуке.

"Начиная с 18 марта по сей день - 29 марта в городе с подозрением на коронавирусную инфекцию зарегистрировано 16 человек. Есть 2 подтвержденных случая инфицирования COVID-19", - написал он.

По его словам, у 11 человек после проведения соответствующего лабораторного теста результат оказался негативным.

"Еще по троим пациентам официальных результатов исследования еще нет. У них отобран биологический материал и направлен в вирусологическую лабораторию в Киев", - отметил Сапожко.

Кроме того, у одной из пациенток, находящейся на стационарном лечении, результат теста на обнаружение COVID-19 показал отрицательный результат.

"Но есть хорошие новости - у девушки, которая проходит стационарное лечение последний тест показал отрицательный результат! Через несколько дней будет проведено повторное исследование после чего можно говорить о полном выздоровлении. По второму пациенту также держится положительная динамика", - подытожил мэр.

Теги: #бровары #украина #коронавирус
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