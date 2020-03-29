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20:20 29.03.2020

В Одесской области с 30 марта начнут работать карантинные посты

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Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесского областного совета постановила на пунктах пропуска ввести карантинные посты правоохранительных органов для предотвращения занесения и распространения коронавируса, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции в Фейсбуке.

"С 30 марта на Одесчине начнут функционировать карантинные посты. Цель этих мероприятий – предотвратить занесения и распространения на территории региона острой респираторной болезни, вызванной коронавируса COVID-19", - сказано в сообщении.

В частности, двенадцать карантинных пунктов пропуска установят на въездах в области со стороны Николаевской, Кировоградской и Винницкой областей, еще одиннадцать - на въездах непосредственно в Одессу и три - на территории Беляевского, Измаильского и Белгород-Днестровского районов.

Кроме того, на постах вместе с полицейскими будут дежурить медики, а также, при необходимости - представители Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Теги: #пункты_пропуска #посты #украина #одесская_область
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