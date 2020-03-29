События

19:31 29.03.2020

Эксперты считают, что COVID-19 существовал задолго до того, как был выявлен в китайском Ухане

1 мин читать

Группа вирусологов из США, Великобритании и Австралии пришла к выводу, что нынешний тип коронавируса, которому ВОЗ присвоила название COVID-19, возможно, существовал у человека годами или даже десятилетиями до того, как его штамм был выявлен в китайском городе Ухане провинции Хунань.

Ученые занимаются исследованиям COVID-19, в том числе пытаются определить его происхождение, и считают, что он уже давно передался от животных человеку.

Ученые признали, что хотя коронавирус способен на уникальную мутацию, которая не была обнаружена у предполагаемых животных-хозяев, но, вероятно, проявляется во время инфекций у людей.

Выводы экспертов были обнародованы в журнале Nature Medicine.

Еще один специалист - доктор Фрэнсис Коллинз, директор Национального института здравоохранения США, который не входит в упомянутую группу, в своей статье, опубликованной на сайте института, написал: "В результате постепенных эволюционных изменений в течение многих лет или, возможно, десятилетий, вирус в конечном итоге приобрел способность распространяться от человека к человеку и вызывать серьезные, часто опасные для жизни заболевания".

Теги: #коронавирус #происхождение #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:30 29.03.2020
У депутата "Слуги народа" Ватраса выявлен коронавирус, с 17 марта он находился дома в самоизоляции

У депутата "Слуги народа" Ватраса выявлен коронавирус, с 17 марта он находился дома в самоизоляции

16:23 29.03.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 31 тыс. человек, количество инфицированных - 672 тыс

Число жертв коронавируса в мире превысило 31 тыс. человек, количество инфицированных - 672 тыс

14:59 29.03.2020
ЕС поддержал призыв спецпредставителя ООН о прекращении огня в Сирии для борьбы с Covid-19

ЕС поддержал призыв спецпредставителя ООН о прекращении огня в Сирии для борьбы с Covid-19

13:48 29.03.2020
Число смертей от коронавируса в Бельгии выросло до 431, за сутки умерли 78 пациентов

Число смертей от коронавируса в Бельгии выросло до 431, за сутки умерли 78 пациентов

12:32 29.03.2020
В Канаде за неделю число зараженных коронавирусом выросло почти в 4 раза

В Канаде за неделю число зараженных коронавирусом выросло почти в 4 раза

12:06 29.03.2020
Британский премьер предупредил, что ситуация с распространением коронавируса в стране будет ухудшаться

Британский премьер предупредил, что ситуация с распространением коронавируса в стране будет ухудшаться

12:06 29.03.2020
В Латвии общее число заразившихся Covid-19 достигло 347 человек

В Латвии общее число заразившихся Covid-19 достигло 347 человек

12:04 29.03.2020
В Киеве 8 новых случаев Covid-19, двое пациентов выздоровели, всего диагноз установлен у 82 человек

В Киеве 8 новых случаев Covid-19, двое пациентов выздоровели, всего диагноз установлен у 82 человек

11:29 29.03.2020
В Армении число скончавшихся пациентов с коронавирусом достигло трех

В Армении число скончавшихся пациентов с коронавирусом достигло трех

11:01 29.03.2020
Минздрав опубликовал обновленный стандарт оказания помощи при Covid-19

Минздрав опубликовал обновленный стандарт оказания помощи при Covid-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

У депутата "Слуги народа" Ватраса выявлен коронавирус, с 17 марта он находился дома в самоизоляции

За минувшие сутки было зафиксировано 109 новых случаев COVID-19

В Украину прибыл второй самолет с медсредствами из Китая

За субботу боевики 15 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, двое военнослужащих ВСУ ранено

Число жертв коронавируса в мире превысило 30 тыс. человек, заболевших - 654 тыс

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики восемь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе за воскресенье, без потерь

В Никополе в машине местного жителя нашли убитого полицейского

В последние дни марта в Украине похолодает, вернутся ночные заморозки, местами пройдет небольшой снег

От Covid-19 скончался экс-замглавы Киевской обладминистрации Мищенко, сообщил Парцхаладзе

Боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи

В Украину из РФ поездом вернулись более 700 украинцев

В субботу в Украину въехало более 16 тыс. граждан, выехало 5,3 тыс. иностранцев

За минувшие сутки было зафиксировано 109 новых случаев COVID-19

Число зараженных коронавирусом в США достигло 123 тыс человек

На следующей неделе в большинстве регионов Украины похолодает

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА