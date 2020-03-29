Боевики восемь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе за воскресенье, без потерь

Незаконные вооруженные формирования восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил, украинские военные при этом не пострадали, а случаев Covid 19 среди них не обнаружено, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении штаба ООС в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики дважды обстреляли опорные пункты Объединенных сил вблизи н.п. Березовое из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также противник дважды обстрелял из стрелкового оружия защитников Старостагнатовки, а неподалеку Тарамчука применил автоматический станковый гранатомет и крупнокалиберные пулеметы, а неподалеку Авдеевки враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Луганского боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих из минометов калибра 82 мм, выпустив семь мин. По защитникам Гладосово боевики вели огонь из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что украинские военнослужащие немедленно реагировали на вражеские вооруженные провокации, применяя штатное вооружение и открывая прицельный огонь по позициям противника.

Также в штабе ООС добавили, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid 19 среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.