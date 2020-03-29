Число жертв коронавируса в мире превысило 31 тыс. человек, количество инфицированных - 672 тыс

По состоянию на 15:00 киевскому времени воскресенья в мире насчитывалось 672 666 человек, инфицированных Covid-19, скончались 31 845 человек, поправились почти 140 тысяч, сообщила газета South China Morning Post.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, число инфицированных в мире составило 678 720.

Газета и университет ведут электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения США, где, по информации South China Morning Post, зафиксировано 122 666 инфицированных и 2488 летальных случаев. Университет Хопкинса сообщает о 124 686 заразившихся.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов лидирует Италия. По состоянию на 15:00 воскресенья, в этой стране зарегистрировано 10023 жертв инфекции (рост за сутки на 889). Всего зарегистрировано 92 472 больных.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом, 44 - у людей, прибывших из-за рубежа, один - внутри страны (провинция Хэнань). Всего насчитывается 693 инфицированных, прибывших в Китай из-за границы. За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались пять человек, все - в городе Ухане провинции Хубэй, который считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря число жертв коронавируса в стране составил 3,3 тыс. человек, зарегистрировано 81 439 случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3182, заболели 67 801.

South China Morning Post информирует, что в Испании зарегистрировано 78 797 случаев заболевания (скончались 6528), Германии - 57 695 (433), Франции - 38 105 (2317), Великобритании - 17 312 (1021), Швейцарии - 14 076 (264). В Иране насчитывается 38,309 тыс. больных и 2,640 тыс. скончавшихся.

Данные газеты и университета постоянно корректируются по мере поступления информации от властей соответствующих стран.

Ранее ВОЗ объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.