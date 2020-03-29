Число смертей от коронавируса в Бельгии выросло до 431, за сутки умерли 78 пациентов

Количество выявленных случаев заражения Covid-19 в Бельгии достигло 10 836, за минувшие сутки зафиксированы 1702 новых инфицированных, сообщили в воскресенье национальный антикризисный центр и Минздрав.

Общее число летальных исходов с начала эпидемии коронавируса в Бельгии составляет 431, за прошедшие сутки зарегистрировано 78 новых смертей.

По последним данным, госпитализированы 4 138 пациентов, 867 из них находятся в отделениях интенсивной терапии. 1 359 пациентов вылечились и выписаны из больниц.

"Количество случаев (заражения - ИФ) на нашей территории продолжает увеличиваться, эта тенденция еще больше усилится в ближайшие дни. Число госпитализаций также продолжит нарастать", - отмечается в сообщении Минздрава.