Боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи

Незаконные вооруженные формирования, действующие на востоке Украины, дважды нарушили режим тишины на линии боевого соприкосновения с начала текущих суток, 29 марта по состоянию на 12.00, сообщает Министерство обороны Украины.

"По имеющейся информации боевых потерь среди наших мужественных защитников Украины в результате прицельного огня противника нет", - рассказали в ведомстве.

Как отмечается в сообщении, оба обстрела произошли утром и не затронули участки разведения сил и средств. В ходе обстрелов боевики применяли автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а также минометы калибра 82 мм.

При этом в ведомстве сообщили, что ответный огонь украинскими подразделениями в сторону боевиков не открывался. "Подразделения Объединенных сил неуклонно соблюдают режим тишины и находятся наготове к коварным вражеским действиям в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке Украины", - подчеркнули в Минобороны.