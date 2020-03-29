События

12:04 29.03.2020

В Киеве 8 новых случаев Covid-19, двое пациентов выздоровели, всего диагноз установлен у 82 человек

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В Киеве 8 новых случаев Covid-19, двое пациентов выздоровели, всего диагноз установлен у 82 человек

Подтвержденный диагноз коронавирусног7о заболевания Covid-19 в Киеве имеют уже 82 человека, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Сегодня утром мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины еще 8 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом", - написал Кличко на своей странице в социальной сети Facebook.

Он сообщил, что заболели четыре женщины в возрасте от 20 до 40 лет и 11-летняя девочка, а также трое мужчин в возрасте от 33 до 40 лет. Среди них - врач частной клиники, осматривавший инфицированную пациентку, которая прибыла из-за рубежа.

Шестеро заболевших киевлян находятся на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей. По одному пациенту госпитализированы в Александровскую больницу и клиническую больницу№4.

"Из положительного - двое киевлян, имевших заболевания Covid-19, вылечились, их выписали из Александровской больницы", - сообщил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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