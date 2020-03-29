События

11:29 29.03.2020

В Армении число скончавшихся пациентов с коронавирусом достигло трех

1 мин читать
В Армении число скончавшихся пациентов с коронавирусом достигло трех

В инфекционной больнице Еревана скончались двое пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

"В ереванской инфекционной больнице "Норк" скончались два человека - 55-летняя женщина и 73-летний мужчина, у которых была коронавирусная болезнь и сопутствующие хронические заболевания", - написал Торосян на своей странице в Фейсбуке.

Ранее, 26 марта, в Армении скончался 72-летний пациент.

В свою очередь, армянский единый информационный центр сообщил, что общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в Армении достигло 424. "По состоянию на 11:00 29 марта, количество подтвержденных случаев - 424, количество выздоровевших - 30, количество смертей -3", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось о 372 зараженных в стране. В Армении действует режим ЧП по коронавирусу.

Теги: #коронавирус #армения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:06 29.03.2020
Британский премьер предупредил, что ситуация с распространением коронавируса в стране будет ухудшаться

Британский премьер предупредил, что ситуация с распространением коронавируса в стране будет ухудшаться

12:06 29.03.2020
В Латвии общее число заразившихся Covid-19 достигло 347 человек

В Латвии общее число заразившихся Covid-19 достигло 347 человек

12:04 29.03.2020
В Киеве 8 новых случаев Covid-19, двое пациентов выздоровели, всего диагноз установлен у 82 человек

В Киеве 8 новых случаев Covid-19, двое пациентов выздоровели, всего диагноз установлен у 82 человек

11:01 29.03.2020
Минздрав опубликовал обновленный стандарт оказания помощи при Covid-19

Минздрав опубликовал обновленный стандарт оказания помощи при Covid-19

10:45 29.03.2020
За минувшие сутки было зафиксировано 109 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки было зафиксировано 109 новых случаев COVID-19

10:41 29.03.2020
Число зараженных коронавирусом в США достигло 123 тыс человек

Число зараженных коронавирусом в США достигло 123 тыс человек

10:13 29.03.2020
В Украину прибыл второй самолет с медсредствами из Китая

В Украину прибыл второй самолет с медсредствами из Китая

09:59 29.03.2020
В ВСУ подтвержденных случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано, на изоляции 172 человека

В ВСУ подтвержденных случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано, на изоляции 172 человека

09:37 29.03.2020
Количество зараженных коронавирусом в Монастыриськом районе Тернопольщины возросло до 44 человек, среди которых 24 медработника

Количество зараженных коронавирусом в Монастыриськом районе Тернопольщины возросло до 44 человек, среди которых 24 медработника

09:15 29.03.2020
Премьер Франции предупредил французов о более тяжелой ситуации из-за коронавируса в ближайшие недели, всего от COVID-19 умерло свыше 2 тыс. человек

Премьер Франции предупредил французов о более тяжелой ситуации из-за коронавируса в ближайшие недели, всего от COVID-19 умерло свыше 2 тыс. человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки было зафиксировано 109 новых случаев COVID-19

В Украину прибыл второй самолет с медсредствами из Китая

За субботу боевики 15 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, двое военнослужащих ВСУ ранено

Число жертв коронавируса в мире превысило 30 тыс. человек, заболевших - 654 тыс

ЦОЗ: Количество больных коронавирусом в Украине возросло до 356, умерло - 9, выздоровело - 5

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украину из РФ поездом вернулись более 700 украинцев

В субботу в Украину въехало более 16 тыс. граждан, выехало 5,3 тыс. иностранцев

На следующей неделе в большинстве регионов Украины похолодает

За сутки в материковом Китае выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом, "импортированы" из-за границы 44

За субботу боевики 15 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, двое военнослужащих ВСУ ранено

Аваков: Во время карантина уровень преступности снизился на 30%

Число жертв коронавируса в мире превысило 30 тыс. человек, заболевших - 654 тыс

Депутат Запорожского облсовета Фукс заболел коронавирусом

Более 2 тыс. человек скончались в США после заражения коронавирусом

ГБР сообщило о подозрении командиру взвода полиции и его экс-подчиненному, подозреваемым в служебной халатности, из-за которой пострадало 8 правоохранителей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА