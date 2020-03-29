В Армении число скончавшихся пациентов с коронавирусом достигло трех

В инфекционной больнице Еревана скончались двое пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

"В ереванской инфекционной больнице "Норк" скончались два человека - 55-летняя женщина и 73-летний мужчина, у которых была коронавирусная болезнь и сопутствующие хронические заболевания", - написал Торосян на своей странице в Фейсбуке.

Ранее, 26 марта, в Армении скончался 72-летний пациент.

В свою очередь, армянский единый информационный центр сообщил, что общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в Армении достигло 424. "По состоянию на 11:00 29 марта, количество подтвержденных случаев - 424, количество выздоровевших - 30, количество смертей -3", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось о 372 зараженных в стране. В Армении действует режим ЧП по коронавирусу.