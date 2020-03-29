В Украину из РФ поездом вернулись более 700 украинцев

Поезд "Киев-Москва-Киев", ранее вывезший в российскую столицу пожелавших покинуть Украину граждан РФ, привез в воскресенье утром в Киев из РФ более 700 граждан Украины, изъявивших желание вернуться на Родину после временного закрытия границы в рамках мер по противодействию распространения коронавирусной болезни Covid-19.

"Пограничники вместе с медиками встретили поезд "Киев-Москва-Киев"… Поезд прибыл на столичный вокзала около 8 утра сегодня. Для его оформления пограничники с сотрудниками Нацполиции перекрыли периметр территории с ограниченным режимом доступа", - сообщает Государственная пограничная служба Украины в воскресенье.

В ведомстве добавили, что абсолютно всем пассажирам поезда провели температурный скрининг и у каждого поинтересовались состоянием их здоровья. "Кроме того, граждане получили памятки и заполнили информированные соглашения о самоизоляции", - говорится в сообщении.

На время оформления на вокзале также дежурили кареты скорой помощи. Пограничные наряды находились в средствах индивидуальной защиты, а пограничники, осуществлявшие проверку документов, дополнительно в защитных костюмах.