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11:01 29.03.2020

Минздрав опубликовал обновленный стандарт оказания помощи при Covid-19

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Минздрав опубликовал обновленный стандарт оказания помощи при Covid-19

Министерство здравоохранения Украины обновило стандарт оказания медицинской помощи при коронавирусном заболевании Covid-19, сообщил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"С сегодняшнего дня Украина будет работать по новым стандартам медпомощи, которые включают определенные рекомендации к лечению Covid-19", - сказал Ляшко на брифинге в воскресенье.

Он сообщил, что стандарт размещен на официальном сайте Минздрава, в нем содержатся ряд рекомендаций, которые касаются алгоритма выявления заболевания, алгоритма работы экстренной медицинской помощи, эпидемиологов. Он также содержит правила использования средств индивидуальной защиты, правила ухода за больными с Covid-19 в домашних условиях, критерии для госпитализации больных в тяжелых и средней тяжести случаях.

"«Специфического лечения не существует, проводится симптоматическое лечение", - отметил Ляшко

Как сообщалось, по состоянию на утро 29 марта в Украине подтверждены 418 случаев заболевания Covid-19.

Теги: #ляшко #коронавирус #минздрав
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