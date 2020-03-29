События

11:01 29.03.2020

В субботу в Украину въехало более 16 тыс. граждан, выехало 5,3 тыс. иностранцев

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В субботу в Украину въехало более 16 тыс. граждан, выехало 5,3 тыс. иностранцев

В субботу, 28 марта, на территорию Украины вернулось более 16 тыс. граждан, из которых почти 3,5 тыс. – авиарейсами, покинуло страну 5,3 тыс. иностранцев, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"За прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы Украины осуществили менее 22 тысяч пропускных операций. Подавляющее их большинство - более 16 тыс. - это пропуск граждан Украины из-за рубежа. Эти показатели более чем в два раза ниже, чем в предыдущие сутки. На сегодняшнее утро на границе нет ни очередей лиц, путешествующих собственным транспортом, ни тех, кто прибыл в пункты пропуска пешком", – сказано в сообщении ведомства, обнародованном в воскресенье утром.

Отмечается, что в числе украинцев, которые 28 марта вернулись из-за границы, более 5,7 тыс. человек прибывших без собственного транспорта. Для перевозки пеших путешественников при содействии Госпогранслужбы Украины привлекались транспортные средства предоставленные местными властями и ГСЧС.

"Почти 3,5 тысячи украинцев пограничники оформили в аэропорту "Борисполь". Эти граждане прибыли 21 чартерным и специальным авиарейсами", – уточнили пограничники.

Также в субботу, 28 марта, Украину оставили 5,3 тыс. иностранцев, оформленных на выезд.

Вместе с тем, сообщается, что за сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 16 тыс. человек. Лицам, которые прибыли в Украину в установленном порядке оформлялись информативные соглашения о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.

Теги: #граница #пропуск
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