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10:32 29.03.2020

На следующей неделе в большинстве регионов Украины похолодает

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На следующей неделе в большинстве регионов Украины похолодает

В Украине со вторника, 31 марта, по четверг, 2 апреля, ожидается существенное похолодание в западных, северных и центральных областях, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

"С 31 марта по 2 апреля, в связи с вторжением арктического воздуха в западных, северных, большинстве центральных областей ожидается ощутимое снижение температуры: ночью 0-6° мороза (31 марта в центральных областях от 3° мороза до 3° тепла), днем 1-6° тепла", – сказано в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром.

Отмечается, что в Карпатах: 31 марта ожидается умеренный снег, в остальное время без осадков, на дорогах гололедица (1 уровень опасности - желтый). Температура ночью 4-9°, днем 0-5° мороза.

Теги: #погода #ухудшение #прогноз
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Интерфакс-Украина
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