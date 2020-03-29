События

10:13 29.03.2020

В Украину прибыл второй самолет с медсредствами из Китая

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В Украину прибыл второй самолет с медсредствами из Китая

В Борисполе приземлился второй самолет из Китая, который доставил медицинские средства защиты, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.

"Второй самолет из Китая со средствами защиты врачей, полиции, военных уже в Борисполе. 300 тыс. респираторов, 35 тыс. костюмов защиты, 1,8 млн обычных медицинских масок и другие средства защиты", – написал он на своей странице в Фейсбук в воскресенье утром.

Чиновник подчеркнул, что прибывший груз едет на логистический склад и уже в обед выедет в каждый регион Украины.

Кроме того Тимошенко отметил, что самолет ночью вылетает по следующему грузом в Китай.

"Со вторника будем иметь два дополнительных самолета. Это поможет аптечным сетям быстро наполнить рынок дешевыми масками и другими средствами защиты. Также ночью ожидаем 100 тыс. ПЦР-тестов отдельной доставкой", – добавил замруководителя ОП.

Теги: #опу #коронавирус #китай
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