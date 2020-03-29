За сутки в материковом Китае выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом, "импортированы" из-за границы 44

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом, 44 - у людей, прибывших из-за рубежа, один - внутри страны (провинция Хэнань), сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Всего насчитывается 693 инфицированных, прибывших в Китай из-за границы.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались пять человек, все - в городе Ухане провинции Хубэй, который считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря число жертв коронавируса в стране составил 3,3 тыс. человек, зарегистрировано 81,439 тыс. случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3,182 тыс., заболели 67,801 тыс.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 2,691 тыс. человек, состояние 742 больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 75 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 902 случая заболевания: в Гонконге - 582 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 37, на Тайване - 283 (два случая смерти).