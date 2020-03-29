За сутки в материковом Китае выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом, "импортированы" из-за границы 44
В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом, 44 - у людей, прибывших из-за рубежа, один - внутри страны (провинция Хэнань), сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.
Всего насчитывается 693 инфицированных, прибывших в Китай из-за границы.
За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались пять человек, все - в городе Ухане провинции Хубэй, который считается эпицентром распространения инфекции.
С декабря число жертв коронавируса в стране составил 3,3 тыс. человек, зарегистрировано 81,439 тыс. случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3,182 тыс., заболели 67,801 тыс.
На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 2,691 тыс. человек, состояние 742 больных оценивается как тяжелое.
В то же время, более 75 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.
На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 902 случая заболевания: в Гонконге - 582 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 37, на Тайване - 283 (два случая смерти).