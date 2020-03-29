События

07:31 29.03.2020

За субботу боевики 15 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, двое военнослужащих ВСУ ранено

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За субботу боевики 15 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, двое военнослужащих ВСУ ранено

а минувшие сутки боевики 15 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, вследствие чего ранение получило двое военнослужащих, сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

"28 марта вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня… в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в воскресенье утром.

Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской винтовки и стрелкового оружия.

Одиннадцать обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности неподалеку Красногоровки незаконные вооруженные формирования дважды обстреляли украинские позиции из 120-мм минометов, выпустив 24 мины.

Вблизи Водяного боевики два раза осуществили обстрел опорных пунктов подразделений ООС из минометов калибра 120-мм и 82-мм, выпустив всего 23 мины, а также вели огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Песок НВФ выпустили 9 мин из 120-мм минометов, а неподалеку Павлополя вели огонь из миномета калибра 82-мм с использованием 5 мин.

По окрестностям Марьинки боевики дважды вели огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

По защитникам Старогнатовки зафиксировпано два обстрела из стрелкового оружия, а неподалеку Опытного применялся автоматический станковый гранатомет.

В штабе отметили, что украинские военнослужащие сразу реагировали на вооруженные провокации со стороны боевиков и открывали прицельный огонь по его позициям, заставляя прекратить обстрелы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ четыре раза обстреляли позиции ООС. В частности, рядом с Орехово противник выпустил 5 мин 120 калибра.

По защитникам Зайцево боевики вели огонь с использованием автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Шум и Хутора Вольного НВФ обстреляли позиции военнослужащих ООС из станкового противотанкового гранатомета, снайперского и стрелкового оружия.

"В ответ подразделения Объединенных сил очередными огневыми средствами заставили вооруженные формирования Российской Федерации прекратить провокационные обстрелы", – подчеркнули в штабе.

С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли, потерь нет.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – подытожили в пресс-центре штаба.

Теги: #оос #сводка
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