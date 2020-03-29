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04:38 29.03.2020

Число жертв коронавируса в мире превысило 30 тыс. человек, заболевших - 654 тыс

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Число жертв коронавируса в мире превысило 30 тыс. человек, заболевших - 654 тыс

По состоянию на 3:00 по Киеву воскресенья, в мире насчитывалось 654 тыс. 618 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 30 тыс. 437 человек, выздоровели более 138 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

За прошедшие сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире увеличилось на 89,242 тыс., скончавшихся - на 4,177 тыс.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, основанный на официальных данных соответствующих стран.

На первом месте в мире по числу заболевших остаются Соединенные Штаты, где, по данным издания, зафиксировано 121 тыс. 478 инфицированных и 2,026 тыс. смертных случаев.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. По состоянию на 3:00 по Киеву воскресенья, в стране зарегистрировано 10,023 тыс. жертв инфекции и 92 тыс. 472 больных.

В Испании зарегистрировано 73,235 тыс. случаев заболевания (скончались 5,982 тыс.), Германии - 57,695 тыс. (433), Франции - 38,105 тыс. (2,317 тыс.), Великобритании - 17,312 тыс. (1,021), Швейцарии - 14,076 тыс. (264).

В Иране насчитывается 35,408 тыс. больных и 2,517 тыс. скончавшихся.

По данным издания, в мире менее 10 тыс. случаев заражения зарегистрировано почти в 190 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

Ранее ВОЗ объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

 

Теги: #данные #коронавирус #мир
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