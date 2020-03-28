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21:35 28.03.2020

Самолет с очередным гуманитарным грузом готовится к вылету из Китая в Украину

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Самолет с очередным гуманитарным грузом готовится к вылету из Китая в Украину

 международном аэропорту м.Сямень (КНР) происходит загрузка самолета очередной партией противоэпидемических средств, которые отправятся в Украину, сообщили в украинском посольстве в Китае.

"Сейчас в международном аэропорту м.Сямень (провинция Фуцзянь) самолет авиакомпании "SCAT" Boeing 767-300 загружается очередной партией медицинских масок, защитных костюмов и других противоэпидемических средств для Украины", – написали дипломаты на странице посольства в Фейсбук в субботу вечером.

Отмечается, что благодаря тесной координации действий посольства и Генерального консульства Украины в Шанхае с китайскими центральными и местными органами власти, были получены все необходимые авиационные разрешения, согласованы логистика и таможенные процедуры.

"В контексте борьбы с распространением коронавируса COVID-19, посольство Украины в КНР осуществляет тщательный поиск сертифицированных медицинских средств и оборудования, а также продолжает оказывать необходимое дипломатическое сопровождение грузам гуманитарного назначения", – добавили в посольстве.

Гуманитарный груз из Китая прибудет в Украину в воскресенье, 29 марта.

Теги: #коронавирус #помощь #китай
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