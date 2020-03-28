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20:58 28.03.2020

Начальник Генштаба ВСУ подчиняется главнокомандующему Вооруженных сил Украины – указ

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Начальник Генштаба ВСУ подчиняется главнокомандующему Вооруженных сил Украины – указ

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом закрепил в положении о Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, что начальник Генштаба ВСУ, который теперь не является одновременно главнокомандующим Вооруженных сил, подчиняется главкому ВСУ.

Соответствующий указ №122/2020 об изменениях в положении о Генштабе ВСУ от 30 января 2019 года глава государства подписал 27 марта, сообщает официальный сайт главы государства.

Начальник Генштаба назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины по представлению министра обороны Украины. На должность начальника Генштаба ВСУ назначается военнослужащий.

"Начальник Генштаба ВСУ подчиняется главнокомандующему Вооруженных сил Украины", - говорится в документе.

Он отвечает за выполнение задач и функций, возложенных на Генштаб, в частности по определению требований к возможностям сил обороны, потребностей в ресурсах, необходимых для надлежащего выполнения задач ВСУ и другими силами обороны, стратегического планирования применения и развития армии, ее технического оснащения, подготовки и всестороннего обеспечения.

У Начальника Генштаба есть заместителей, которые назначаются на должности и освобождаются от должностей в установленном порядке. На эти должности назначаются военнослужащие.

Предельную численность военнослужащих и работников Генерального штаба, как и раньше, утверждает министр обороны Украины.

Теперь штат Генштаба утверждает главком ВСУ, что ранее делал начальник Генштаба – главком ВСУ.

Как сообщалось, 12 марта президент Украины Зеленский подписал закон о заключительных и переходных положениях закона "О национальной безопасности Украины" в части разделения должностей – главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба ВСУ, которые вступали в силу 27 марта 2020 года.

Верховная Рада 4 марта проголосовала во втором чтении и целом законопроект №3015 "О внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" закона "О национальной безопасности Украины" о вступлении в силу положений о главнокомандующем Вооруженных сил Украины, Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил)".

Теги: #всу #указ #генштаб
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