В Италии умерли еще 889 человек с коронавирусом, всего скончались более 10 тыс

В Италии за последние 24 часа скончались еще 889 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, сообщило в субботу агентство Bloomberg.

Таким образом, общее число жертв с коронавирусом в стране превысило отметку в 10 тыс.

Всего в Италии зафиксированы 92 тыс. 472 случаев заражения COVID-19.

Итальянские власти, как ожидается, продлят действие ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, до середины апреля, отмечает агентство.