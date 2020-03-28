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19:42 28.03.2020

Генштаб теперь подает Стратегический план применения Вооруженных сил на рассмотрение главкому ВСУ, руководствуется его приказами и директивами – указ

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Генштаб теперь подает Стратегический план применения Вооруженных сил на рассмотрение главкому ВСУ, руководствуется его приказами и директивами – указ

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в положение о Генеральном штабе Вооруженных сил Украины как главном органе военного управления по планированию обороны государства, стратегического планирования применения Вооруженных сил и других составляющих сил обороны.

Соответствующий указ №122/2020 он подписал 27 марта, сообщает официальный сайт главы государства.

Генштаб осуществляет стратегическое руководство Вооруженными силами и другими силами обороны, которые привлекаются к выполнению задач по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Генеральный штаб в своей деятельности руководствуется теперь как Конституцией и законами Украины, актами президента и Кабинета министров, постановлениями Верховной Рады, приказами и директивами Верховного главнокомандующего ВСУ, приказами и директивами Министерства обороны Украины и министра обороны, так и приказами и директивами главнокомандующего ВСУ.

Основными задачами Генерального штаба являются участие в формировании и реализации государственной политики в сфере обороны, стратегии военной безопасности, оборонном планировании мероприятий по развитию Вооруженных сил; осуществление планирования обороны государства в пределах полномочий, координация и контроль выполнения задач в сфере обороны различными органами власти; стратегическое планирование и применение (раньше было "управление применением") Вооруженных сил и других составляющих сил обороны; организация подготовки ВСУ к выполнению возложенных на них задач, координация и контроль подготовки других составляющих сил обороны к выполнению задач; планирование мероприятий, направленных на развитие, техническое оснащение, всестороннее обеспечение и поддержание возможностей ВСУ, осуществление контроля состояния готовности к выполнению задач по обороне государства ВСУ и других сил обороны, которые спланированы для передачи в подчинение главкому Вооруженных сил.

Генштаб продолжает участвовать в оценке уровня военных угроз национальной безопасности Украины; осуществляет оценку военно-стратегической обстановки в интересах планирования обороны государства, применения ВСУ и других сил обороны; осуществляет анализ и прогноз тенденций развития средств вооруженной борьбы, форм и способов ее ведения, оценку обстановки в районах возможных действий ВСУ.

Генштаб осуществляет разработку проекта Стратегического замысла применения ВСУ и других сил обороны для отражения вооруженной агрессии, и Стратегического плана применения ВСУ, который представляет на рассмотрение главкому ВСУ вместе с проектом соответствующего совместного приказа министра обороны Украины и главкома ВСУ (ранее – министру обороны вместе с проектом соответствующего совместного приказа Министерства обороны и Генерального штаба).

Генеральный штаб украинской армии организует планирование территориальной обороны Украины, осуществляет координацию и контроль над подготовкой других составляющих сил обороны, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления к выполнению задач в области обороны; планирует мероприятия по оперативному оборудования территории государства.

Он также организовывает подготовку к применению военных частей Вооруженных сил для реагирования на террористические акты в воздушном пространстве, в территориальных водах Украины, пресечения деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций; планирование операций ВСУ и других сил обороны в киберпространстве.

Генштаб теперь готовит предложения об участии национальных контингентов и национального персонала ВСУ в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, а не обеспечивает подготовку и участие.

Также Генштаб в особый период обеспечивает деятельность высшего коллегиального стратегического органа военного руководства обороной государства в случае его создания (ранее речь шла о Ставке Верховного Главнокомандующего ВСУ); осуществляет в пределах полномочий выполнение мероприятий по мобилизации и демобилизации в ВСУ и других силах обороны; осуществляет во взаимодействии с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины управление телекоммуникационными сетями через специальный национальный центр.

Генеральный штаб обеспечивает осуществление непосредственного военного руководства Вооруженными милами Украины главнокомандующим ВСУ (ранее было, что Генштаб осуществляет свои полномочия непосредственно и через органы военного управления ВСУ).

При этом из основных задач Генштаба убраны подпункты об осуществлении мониторинга и анализа космической обстановки в интересах Вооруженных сил и других сил обороны для выполнения задач по обороне государства; организует и осуществляет контроль в пределах полномочий за выполнением в Вооруженных силах мер по защите войск и объектов от средств воздушного нападения.

Теперь Генштаб не осуществляет организацию мероприятий по морально-психологическому обеспечению подготовки и применения ВСУ; обеспечению правопорядка и соблюдения воинской дисциплины в армии; обеспечение мероприятий по сохранению жизни и здоровья личного состава; не участвует в выполнении задач по противоминной деятельности; не организует в ВСУ комплексное выполнение задач радиоэлектронной борьбы и обеспечения радиоэлектронной защиты; не осуществляет организацию радиационной, химической, биологической защиты и экологической безопасности в армии, организацию навигационного обеспечения и выполнения комплекса топографо-геодезических и картографических работ в интересах обеспечения обороноспособности и безопасности Украины, а также при выполнении мероприятий землеустройства земель обороны.

К основным задачам Генштаба теперь не относятся выполнение мероприятий по содержанию, эксплуатации, восстановлению (ремонту) вооружения и военной техники, хранению и использованию боеприпасов, ракет и другого военного имущества для нужд армии; выполнение мероприятий обеспечения живучести, взрыво- и пожарной безопасности арсеналов, центров обеспечения, баз и складов ВСУ; функции по логистическому и медицинскому обеспечению армии, учета, закрепления и списания военного имущества.

Также среди основных задач Генштаба больше нет сотрудничества с вооруженными силами других государств и международными организациями по безопасности.

Теги: #всу #указ #генштаб
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