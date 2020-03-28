Двое военнослужащих ВСУ госпитализированы в результате 10 обстрелов на Донбассе в субботу – штаб ООС

С начала суток субботы двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения и были госпитализированы в результате десяти обстрелов со стороны боевиков на Донбассе, инфицированных коронавирусом среди личного состава Объединных сил не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединных сил.

"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Они были эвакуированы в военно-медицинское учреждение, где им врачами оперативно предоставлено надлежащую медицинскую помощь", – проинформировали на странице штаба в Фейсбук в субботу вечером.

Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, отмечена работа снайперской пары.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" незаконные вооруенные формирования дважды обстреляли позиции ООС неподалеку Красногоровки из 120-мм минометов, выпустив 24 мины.

Вблизи Водяного боевики дважды осуществили обстрел опорных пунктов подразделений ООС из минометов калибра 120-мм и 82-мм, выпустив всего 15 мин, а также вели огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Старогнатовки было совершено два обстрела из стрелкового оружия, а неподалеку Опытного боевики применили автоматический станковый гранатомет.

По окрестностям Марьинки НВФ вели огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе отметили, что подразделения ООС, используя имеющиеся огневые средства, своевременно и эффективно прекратили провокации боевиков.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Шум и Хутора Вольного были обстреляны позиции военнослужащих Объединенных сил из станкового противотанкового гранатомета, снайперского и стрелкового оружия.

"Наши защитники немедленно отреагировали на вражеские вооруженные провокации. Украинские военнослужащие открыли прицельный огонь по позициям противника, заставив его прекратить обстрелы", – подчеркнули в пресс-центре.

Также в штабе добавили, что состоянием на субботу случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.