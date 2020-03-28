Число жертв COVID-19 в Великобритании превысило 1 тыс. человек

Количество скончавшихся с коронавирусом COVID-19 в Великобритании возросло на 260 и достигло 1019 человек, сообщает в субботу британский телеканал Sky news.

Отмечается, что большинство жертв коронвируса - жители Англии.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, умершим было от 33 до 100 лет. У всех, кроме 13 из них, помимо коронавируса имелись другие сопутствующие проблемы со здоровьем.

Общее число случаев заражения COVID-19 в Великобритании в настоящее время достигло 17089.