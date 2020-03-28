Число заболевших коронавирусом в Черновицкой области увеличилось до 59 - ОГА

Количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Черновицкой области выросло до 59, сообщает Черновицкая областная государственная администрация в Facebook.

"Среди них 24 лица продолжают лечиться в медучреждениях области", - уточняется в сообщении.

Ещё 35 заболевших не имеют симптомов, поэтому лечатся амбулаторно.

Как сообщалось, по состоянию на утро 28 марта в Украине было зафиксировано 311 случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе в Черновицкой области 47 случаев (1 летальный).