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17:34 28.03.2020

Число заболевших коронавирусом в Черновицкой области увеличилось до 59 - ОГА

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Число заболевших коронавирусом в Черновицкой области увеличилось до 59 - ОГА

Количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Черновицкой области выросло до 59, сообщает Черновицкая областная государственная администрация в Facebook.

"Среди них 24 лица продолжают лечиться в медучреждениях области", - уточняется в сообщении.

Ещё 35 заболевших не имеют симптомов, поэтому лечатся амбулаторно.

Как сообщалось, по состоянию на утро 28 марта в Украине было зафиксировано 311 случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе в Черновицкой области 47 случаев (1 летальный).

Теги: #коронавирус #черновицкая_область
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