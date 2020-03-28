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16:20 28.03.2020

Полиция имеет техническую возможность отслеживать перемещения людей во время карантина, но об этом речь не идет - Аваков

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Полиция имеет техническую возможность отслеживать перемещения людей во время карантина, но об этом речь не идет - Аваков

Министерство внутренних дел имеет техническую возможность отслеживать перемещения людей для соблюдения карантина, однако на данный момент речи об этом не идет, заявил глава МВД Арсен Аваков в интервью изданию "Бабель".

Он отметил, что выступает против отслеживания перемещений людей даже в случае чрезвычайного положения.

"Но если в случае чрезвычайного положения правоохранителям предоставят право нарушать приватность человека таким образом, то технически мы к этому готовы", - подчеркнул министр.

Аваков также уточнил, что на сегодняшний день ресурсов Национальной полиции и Национальной гвардии достаточно для того, чтобы поддерживать порядок в стране.

Теги: #карантин #мвд #аваков #коронавирус
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