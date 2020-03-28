В Украине уже шесть выздоровевших после Covid-19 – в Запорожской области выписали пациентку

В Запорожской области выписали первую пациентку, которой был поставлен диагноз Covid-19, сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Виталий Туринок.

"По состоянию на 28.03 11.00 выписано домой из областной инфекционной больницы женщину, которая заболела 15.03 (вернулась с Египта", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук.

Туринок проинформировал о двух негативных результатах ПЦР-исследования на коронавирус у пациентки.

Как сообщалось, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине было 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них восемь летальных, пять пациентов выздоровели (четыре взрослых, один ребенок). В Запорожской области – 10 случаев Covid-19.