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15:26 28.03.2020

Главком ВСУ осуществляет непосредственное военное руководство армией и управление ее применением – указ президента

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Главком ВСУ осуществляет непосредственное военное руководство армией и управление ее применением – указ президента

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о полномочиях и задачах главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Соответствующий указ №123/2020 "Вопрос Главнокомандующего Вооруженных сил Украины" он подписал 27 марта, сообщает официальный сайт главы государства.

Документом определено, что в соответствии со ст. 16 закона Украины "О национальной безопасности Украины" главком ВСУ осуществляет непосредственное военное руководство Вооруженными силами Украины; осуществляет управление применением ВСУ, а также переданных в его подчинение других составляющих сил обороны; определяет комплект боеспособных сил и средств ВСУ для передачи его командующему объединенных сил.

Главнокомандующий ВСУ организует поддержание возможностей для применения Вооруженных сил, а также переданных в его подчинение сил и средств других составляющих сил обороны; осуществляет контроль готовности ВСУ, других составляющих сил обороны, которые спланированы для передачи в его подчинение для выполнения задач обороны государства.

Он также организует контроль состояния обеспечения Вооруженных сил военной техникой, вооружением, другим имуществом и ресурсами; отчитывается перед президентом Украины и министром обороны по вопросам достижения военно-стратегических целей в сфере обороны военными силами и средствами, а также поддержания возможностей этих сил и средств к применению.

Главнокомандующий армией утверждает разработанные подчиненными органами военного управления документы (доктрины, установки, стандарты) по вопросам развития и обеспечения видов и отдельных родов войск Вооруженных сил; согласовывает документы по вопросам развития других составляющих сил обороны в части, касающейся достижения ими необходимых возможностей для выполнения задач обороны государства; утверждает документы по вопросам применения ВСУ и других сил обороны при выполнении задач обороны государства.

Кроме того, он организует совместную подготовку Вооруженных сил и других составляющих сил обороны, организует разработку и представление на утверждение стратегического замысла и плана применения ВСУ, других составляющих сил обороны для отражения вооруженной агрессии.

Главком ВСУ издает по вопросам, относящимся к его компетенции, обязательные для исполнения в Вооруженных силах и других составляющих сил обороны приказы и директивы; утверждает положение о командовании видов, отдельных родов войск ВСУ.

Еще он определяет в установленном порядке почетные нагрудные знаки главкома ВСУ и награждает ими военнослужащих, работников ВСУ и других лиц; вносит в установленном порядке ходатайства о награждении военнослужащих, работников ВСУ и других лиц государственными наградами Украины и поощрительными знаками отличия Министерства обороны Украины;

Теги: #всу #указ #зеленский
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