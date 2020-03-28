События

15:21 28.03.2020

В Лос-Анджелес прибыл плавучий госпиталь ВМС США для борьбы с коронавирусом

1 мин читать

Большое госпитальное судно ВМС США USNS Mercy прибыло в Лос-Анджелес, штат Калифорния, для поддержки гражданских служб здравоохранения в борьбе с коронавирусом, сообщили американские военно-морские силы.

"Госпитальный корабль военно-морского командования USNS Mercy (T-AH 19) прибыл в Лос-Анджелес для поддержки национальных мер по реагированию на COVID-19", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Пентагон, в штаты Нью-Йорк и Вашингтон Армией США на этой неделе были также отправлены три военных полевых госпиталя.

Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 на территории США в субботу достигло 105 тыс., более 1,7 тыс. человек умерли с начала пандемии.

В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано более 46 тыс. случаев заражения. В соседнем штате Нью-Джерси - около 10 тыс., в Калифорнии выявлены почти 5 тыс. человек с коронавирусом.

Теги: #сша #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:56 28.03.2020
В Киеве на период карантина ограничат предоставление стоматологических услуг

В Киеве на период карантина ограничат предоставление стоматологических услуг

15:55 28.03.2020
Трамп требует у СМИ раскрытие источников информации

Трамп требует у СМИ раскрытие источников информации

15:27 28.03.2020
В Украине уже шесть выздоровевших после Covid-19 – в Запорожской области выписали пациентку

В Украине уже шесть выздоровевших после Covid-19 – в Запорожской области выписали пациентку

14:58 28.03.2020
Украина импортировала 148 ИВЛ за 3 месяца 2020 года - таможня

Украина импортировала 148 ИВЛ за 3 месяца 2020 года - таможня

14:50 28.03.2020
Депутаты из "Голоса" предлагают уволить Емца с должности министра здравоохранения

Депутаты из "Голоса" предлагают уволить Емца с должности министра здравоохранения

14:00 28.03.2020
Вооруженные Силы Украины придется привлечь к борьбе с распространением коронавируса в ближайшие недели, полагает Смешко

Вооруженные Силы Украины придется привлечь к борьбе с распространением коронавируса в ближайшие недели, полагает Смешко

13:38 28.03.2020
Украина ведет переговоры о поставке гидроксихлорохина – Радуцкий

Украина ведет переговоры о поставке гидроксихлорохина – Радуцкий

13:32 28.03.2020
В Испании умерли еще более 800 человек с коронавирусом, число жертв превысило 5,6 тыс

В Испании умерли еще более 800 человек с коронавирусом, число жертв превысило 5,6 тыс

13:28 28.03.2020
В Украине увеличат количество медиков, оказывающих помощь больным с коронавирусом - Ляшко

В Украине увеличат количество медиков, оказывающих помощь больным с коронавирусом - Ляшко

13:23 28.03.2020
Число зараженных COVID-19 в Бельгии превысило 9 тыс., умерли 353 инфицированных

Число зараженных COVID-19 в Бельгии превысило 9 тыс., умерли 353 инфицированных

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине уже шесть выздоровевших после Covid-19 – в Запорожской области выписали пациентку

В результате обстрелов на Донбассе двое военнослужащих ранены, один в тяжелом состоянии - штаб ООС

Второй этап медреформы начнется с 1 апреля, коронавирус на ход медреформы не повлияет – Радуцкий

Зеленский назначил Наева командующим объединенных сил ВСУ

Зеленский разделил должности главкома ВСУ и начальника Генштаба, назначил Хомчака – главкомом ВСУ, а Корнийчука – начальником Генштаба

ПОСЛЕДНЕЕ

Главком ВСУ осуществляет непосредственное военное руководство армией и управление ее применением – указ президента

В результате обстрелов на Донбассе двое военнослужащих ранены, один в тяжелом состоянии - штаб ООС

Второй этап медреформы начнется с 1 апреля, коронавирус на ход медреформы не повлияет – Радуцкий

Зеленский назначил Наева командующим объединенных сил ВСУ

Зеленский разделил должности главкома ВСУ и начальника Генштаба, назначил Хомчака – главкомом ВСУ, а Корнийчука – начальником Генштаба

Госпогранслужба отмечает отсутствие очередей украинцев на границе в субботу утром

У депутата Анны Скороход подтвержден диагноз Covid-19

В связи с эпидемией коронавируса в изоляции находятся 158 военнослужащих ВСУ - Минобороны

В воскресенье в Киев прибудет поезд с украинцами, пожелавшими выехать из РФ в связи с пандемией коронавируса - Госпогранслужба Украины

В Украине в воскресенье будет тепло, но в понедельник существенно похолодает

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА