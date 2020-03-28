Зеленский разделил должности главкома ВСУ и начальника Генштаба, назначил Хомчака – главкомом ВСУ, а Корнийчука – начальником Генштаба

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами разделил должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба.

Соответствующие указы он подписал 27 марта, сообщает официальный сайт главы государства.

Одним из указов Зеленский уволил Руслана Хомчака с должности начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженных сил Украины, а другим указом назначил Хомчака на должность главкома ВСУ.

Еще одним указом президент назначил Сергея Корнийчука начальником Генштаба ВСУ.

Генерал-лейтенант Корнийчук с мая 2019 года занимал должность первого заместителя начальника Генштаба ВСУ.