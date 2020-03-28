События

13:32 28.03.2020

В Испании умерли еще более 800 человек с коронавирусом, число жертв превысило 5,6 тыс

1 мин читать
В Испании умерли еще более 800 человек с коронавирусом, число жертв превысило 5,6 тыс

В Испании за истекшие сутки скончались еще 832 человека с коронавирусом COVID-19, сообщили в субботу западные СМИ со ссылкой на данные испанского правительства.

Таким образом, общее число жертв с коронавирусом в королевстве возросло до 5690 человек.

Количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в Испании, между тем, составило 72 тыс. 248.

СМИ отмечают, что Испания занимает второе место в мире по смертности при пандемии COVID-19 - после Италии, где отмечены более 9,1 тыс. смертей лиц с коронавирусом.

Теги: #испания #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:00 28.03.2020
Вооруженные Силы Украины придется привлечь к борьбе с распространением коронавируса в ближайшие недели, полагает Смешко

Вооруженные Силы Украины придется привлечь к борьбе с распространением коронавируса в ближайшие недели, полагает Смешко

13:38 28.03.2020
Украина ведет переговоры о поставке гидроксихлорохина – Радуцкий

Украина ведет переговоры о поставке гидроксихлорохина – Радуцкий

13:28 28.03.2020
В Украине увеличат количество медиков, оказывающих помощь больным с коронавирусом - Ляшко

В Украине увеличат количество медиков, оказывающих помощь больным с коронавирусом - Ляшко

13:23 28.03.2020
Число зараженных COVID-19 в Бельгии превысило 9 тыс., умерли 353 инфицированных

Число зараженных COVID-19 в Бельгии превысило 9 тыс., умерли 353 инфицированных

13:01 28.03.2020
У депутата Анны Скороход подтвержден диагноз Covid-19

У депутата Анны Скороход подтвержден диагноз Covid-19

12:15 28.03.2020
В связи с эпидемией коронавируса в изоляции находятся 158 военнослужащих ВСУ - Минобороны

В связи с эпидемией коронавируса в изоляции находятся 158 военнослужащих ВСУ - Минобороны

12:13 28.03.2020
В воскресенье в Киев прибудет поезд с украинцами, пожелавшими выехать из РФ в связи с пандемией коронавируса - Госпогранслужба Украины

В воскресенье в Киев прибудет поезд с украинцами, пожелавшими выехать из РФ в связи с пандемией коронавируса - Госпогранслужба Украины

12:02 28.03.2020
Харьковчанин, у которого подтвержден COVID-19, недавно вернулся из Франции - ОГА

Харьковчанин, у которого подтвержден COVID-19, недавно вернулся из Франции - ОГА

11:29 28.03.2020
В Монастырском районе Тернопольской области коронавирус подтвердился у 21 медицинского работника – замглавы РГА

В Монастырском районе Тернопольской области коронавирус подтвердился у 21 медицинского работника – замглавы РГА

11:19 28.03.2020
В Финляндии изолировали столичный регион из-за коронавируса

В Финляндии изолировали столичный регион из-за коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Второй этап медреформы начнется с 1 апреля, коронавирус на ход медреформы не повлияет – Радуцкий

Зеленский назначил Наева командующим объединенных сил ВСУ

Зеленский разделил должности главкома ВСУ и начальника Генштаба, назначил Хомчака – главкомом ВСУ, а Корнийчука – начальником Генштаба

У депутата Анны Скороход подтвержден диагноз Covid-19

В Монастырском районе Тернопольской области коронавирус подтвердился у 21 медицинского работника – замглавы РГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Второй этап медреформы начнется с 1 апреля, коронавирус на ход медреформы не повлияет – Радуцкий

Зеленский назначил Наева командующим объединенных сил ВСУ

Зеленский разделил должности главкома ВСУ и начальника Генштаба, назначил Хомчака – главкомом ВСУ, а Корнийчука – начальником Генштаба

Госпогранслужба отмечает отсутствие очередей украинцев на границе в субботу утром

В Украине в воскресенье будет тепло, но в понедельник существенно похолодает

Украина в ночь на воскресенье перейдет на летнее время

Во Львовской области Covid-19 заболели 50-летний мужчина и 16-летний юноша

Три тысячи продуктовых наборов от Фонда Порошенко отправлены пенсионерам и людям с инвалидностью по всей Украине

В Украине 311 случаев Covid-19: восемь летальных, пятеро выздоровели - Минздрав

В Киев подтверждены заболевания Covid-19 у 19 человек, всего 74 человека - Кличко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА