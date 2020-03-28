События

13:23 28.03.2020

Число зараженных COVID-19 в Бельгии превысило 9 тыс., умерли 353 инфицированных

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 За минувшие сутки в Бельгии от коронавируса умерли 64 человека, что довело общее количество летальных исходов до 353, сообщил в субботу на брифинге официальный представитель бельгийской медицинской администрации Эмманюэль Андре.

Общее число выявленных инфицированных в стране достигло 9 тыс. 134.

В Бельгии госпитализированы 3 тыс. 717 пациентов с COVID-19. Из них 789 находятся в отделениях интенсивной терапии. 579 пациентов нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Андре уточнил, что 9 скончавшихся больных из 10 имели возраст более 65 ans. Вместе с тем одной пациентке было 30 лет.

Накануне, после заседания Национального совета безопасности Бельгии, премьер-министр страны Софи Вильмес объявила, что меры изоляции населения в связи с эпидемией коронавируса, первоначально установленные до 5 апреля, продлеваются на две недели до 19 апреля при возможном дополнительном продлении до 3 мая.

Теги: #коронавирус #бельгия
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