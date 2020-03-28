Харьковчанин, у которого подтвержден COVID-19, недавно вернулся из Франции - ОГА
Харьковчанин, у которого подтвержден коронавирус COVID-19, не нуждается в госпитализации.
"Он в госпитализации не нуждается, находится на самоизоляции", - сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на информацию департамента охраны здоровья.
Заболевший - молодой человек (ему нет 30 лет). Он недавно вернулся из Франции.
По данным департамента охраны здоровья Харьковской облгосадминистрации, в контакте с ним после возвращения были 17 человек. Все они тоже находятся на самоизоляции, за ними ведется медицинское наблюдение.