События

11:22 28.03.2020

Украина в ночь на воскресенье перейдет на летнее время

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Украина в ночь на воскресенье перейдет на летнее время

Украина перейдет на летнее время в воскресенье, 29 марта, в 3:00 утра по киевскому времени переводом часовой стрелки на 1 час вперед.

"Сообщаем, что в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" на территории Украины 29 марта 2020 года в 3 (три) часа по киевскому времени вводится летнее время переводом часовой стрелки на 1 ( один) час вперед", - поясняется в сообщении департамента технического регулирования и метрологии Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Согласно документу, с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, правительство постановило ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1 час назад.

Теги: #время #украина
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