События

11:19 28.03.2020

В Финляндии изолировали столичный регион из-за коронавируса

1 мин читать

В Финляндии в новь на субботу в рамках борьбы с распространением коронавируса вступил в силу режим изоляции региона Уусимаа (Uusimaa), в который входит столица государства город Хельсинки.

Ограничения вступили в силу согласно принятому в четверг решению правительства и одобренному в пятницу парламентом после долгих дебатов и ряда исправлений в постановлении.

Ограничения будут действовать с 27 марта по 19 апреля 2020 года, сообщил в субботу портал телерадиовещания Yle.

Внутри региона передвижение не ограничивается, но власти призывают без веской причины из дома не выходить.

Шлагбаумы установлены на 30 крупнейших дорогах на границе Уусимаа. Кроме того, полицейские патрули проверяют и небольшие дороги.

По данным полиции, минувшая ночь прошла спокойно.

Такой же контроль осуществляется и на железной дороге. Полиция проверяет железнодорожные станции и совершает обходы в поездах.

На помощь полиции пришла армия. В оборонительных силах сообщили, что на поддержку полиции направлено 40 кадровых военных и 750 срочнослужащих.

На перемещение людей из/в регион установлен строгий запрет, в то же время жителям Уусимаа разрешено вернуться домой. Нарушение режима карается денежным штрафом.

В Уусимаа проживает около 1,7 млн человек из 5,5 млн населения страны, это самый густонаселенный регион страны.

Теги: #коронавирус #финляндия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:18 28.03.2020
Во Львовской области Covid-19 заболели 50-летний мужчина и 16-летний юноша

Во Львовской области Covid-19 заболели 50-летний мужчина и 16-летний юноша

10:43 28.03.2020
Минздрав Украины рекомендует выделить врачей, которые будут принимать пациентов без декларации с семейным врачом в период карантина

Минздрав Украины рекомендует выделить врачей, которые будут принимать пациентов без декларации с семейным врачом в период карантина

10:22 28.03.2020
В Украине 311 случаев Covid-19: восемь летальных, пятеро выздоровели - Минздрав

В Украине 311 случаев Covid-19: восемь летальных, пятеро выздоровели - Минздрав

10:13 28.03.2020
В Киев подтверждены заболевания Covid-19 у 19 человек, всего 74 человека - Кличко

В Киев подтверждены заболевания Covid-19 у 19 человек, всего 74 человека - Кличко

09:57 28.03.2020
В Токио вновь зафиксирован рекордный прирост новых случаев коронавируса - более 50

В Токио вновь зафиксирован рекордный прирост новых случаев коронавируса - более 50

09:56 28.03.2020
В Украину в пятницу въехало 37,3 тыс украинцев, выехало 4,4 тыс иностранцев

В Украину в пятницу въехало 37,3 тыс украинцев, выехало 4,4 тыс иностранцев

09:28 28.03.2020
В Грузии число заражений коронавирусом выросло до 85, выздоровели 14 пациентов

В Грузии число заражений коронавирусом выросло до 85, выздоровели 14 пациентов

09:26 28.03.2020
В Черниговской области подтвержден первый случай Covid-19 – глава ОГА

В Черниговской области подтвержден первый случай Covid-19 – глава ОГА

04:17 28.03.2020
За сутки в материковом Китае выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом, все - "импортированы" из-за границы - власти КНР

За сутки в материковом Китае выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом, все - "импортированы" из-за границы - власти КНР

01:10 28.03.2020
Почти 600 тыс. человек заразились коронавирусом в мире - университет

Почти 600 тыс. человек заразились коронавирусом в мире - университет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина в ночь на воскресенье перейдет на летнее время

В Украине 311 случаев Covid-19: восемь летальных, пятеро выздоровели - Минздрав

В Украину в пятницу въехало 37,3 тыс украинцев, выехало 4,4 тыс иностранцев

В Черниговской области подтвержден первый случай Covid-19 – глава ОГА

После выполнения условий МВФ Украина получит в течение 15 дней первый быстрый транш на $2 млрд прямо в бюджет - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина в ночь на воскресенье перейдет на летнее время

Три тысячи продуктовых наборов от Фонда Порошенко отправлены пенсионерам и людям с инвалидностью по всей Украине

В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

Киевский кинофестиваль «Молодость» перенесен на август 2020 года

Харьковская полиция разыскала еще одного вернувшегося из-за границы украинца, отказавшегося от самоизоляции

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Рейдерам сообщено о подозрении в незаконном завладении помещением на улице Банковой - СБУ

Замглавы РГА и экс-начальнику райотделения полиции объявлено о подозрении по делу о самозахвате земель военного полигона в Харьковской области

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка и министр социальной политики обсудили проблемы с сфере охраны детства в период ЧС – Офис президента

США выделяют Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более $12 млн для противодействия коронавирусу - посольство

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА