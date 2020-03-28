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11:18 28.03.2020

Во Львовской области Covid-19 заболели 50-летний мужчина и 16-летний юноша

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Во Львовской области Covid-19 заболели 50-летний мужчина и 16-летний юноша

Число заболевших Covid-19 во Львовской области увеличилось с 3до 5 человек, сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

"Во Львовской области зафиксировали еще два случая заболевания на COVID-19. Пациенты – 50-летний мужчина и 16-летний юноша", – указано в сообщении.

По данным Львовской ОГА, оба пациента недавно контактировали с лицом, у которого недавно подтвердилось заболевание на коронавирус. Они находятся на самоизоляции.

В данное время на лечении в областной клинической больнице находится 51 пациент, еще 62 человека находятся в самоизоляции.

Теги: #коронавирус #covid_19 #львовская_область
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