Во Львовской области Covid-19 заболели 50-летний мужчина и 16-летний юноша

Число заболевших Covid-19 во Львовской области увеличилось с 3до 5 человек, сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

"Во Львовской области зафиксировали еще два случая заболевания на COVID-19. Пациенты – 50-летний мужчина и 16-летний юноша", – указано в сообщении.

По данным Львовской ОГА, оба пациента недавно контактировали с лицом, у которого недавно подтвердилось заболевание на коронавирус. Они находятся на самоизоляции.

В данное время на лечении в областной клинической больнице находится 51 пациент, еще 62 человека находятся в самоизоляции.