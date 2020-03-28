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10:55 28.03.2020

Три тысячи продуктовых наборов от Фонда Порошенко отправлены пенсионерам и людям с инвалидностью по всей Украине

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Три тысячи продуктовых наборов от Фонда Порошенко отправлены пенсионерам и людям с инвалидностью по всей Украине

Первая партия продуктовых наборов, приобретенных за счет средств Фонда Порошенко, отправилась из Открытого офиса партии "Европейская солидарность" по всей Украине.

"Это помощь тем, кто находится в зоне риска - пожилым людям, людям с инвалидностью, многодетным семьям", - сообщила пресс-служба "Евросолидарности".

За неделю на онлайн платформе "Солидарность" v2020.org.ua зарегистрировались несколько тысяч человек - и волонтеров, и тех, кто нуждается в помощи.

Больше всего пенсионеры, многодетные семьи и люди с инвалидностью нуждаются элементарных вещей - доставке продуктов питания. "Именно поэтому на средства Фонда Порошенко закуплены сахар, мука, крупы, масло, печенье и другие продукты длительного хранения", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба информирует, что были сформрованы 3 тыс коробок с продуктами, к этой работе лично присоединились Петр и Марина Порошенко.

"Я хочу поблагодарить всех волонтеров и благотворителей, которые на сегодняшний день уже зарегистрировались на нашем сайте. Это действительно то, что объединяет людей и не один раз было доказано - украинцы в сложных ситуациях объединяются, чтобы вместе преодолеть проблемы", - отметила Марина Порошенко.

Как отмечается в пресс-релизе, Фонд Порошенко уже профинансировал восстановление 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для Киевской больницы скорой помощи, передал комплекты реанимационного оборудования в больницы Днепра, Львова, Одессы, Винницы, Тернополя - мониторы пациента, пульсоксиметры, ларингоскопы, хирургические отсосы, шприцевые насосы; профинансировал покупку аппарата ИВЛ в 8-й городской больнице во Львове. В ближайшее время на средства Фонда будут восстановлены аппараты ИВЛ в Винницкой областной детской больнице и больнице в Николаеве.

Теги: #фонд #помощь #порошенко #пенсионеры
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