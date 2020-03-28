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10:22 28.03.2020

В Украине 311 случаев Covid-19: восемь летальных, пятеро выздоровели - Минздрав

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В Украине 311 случаев Covid-19: восемь летальных, пятеро выздоровели - Минздрав

В Украине зафиксировано 311 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил Минздрав страны в телеграм-канале.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них восемь летальных, пять пациентов выздоровели (четыре взрослых, один ребенок).

"За сутки было зафиксировано 93 новых случая", - отмечается в сообщении.

Информацию о подтвержденных случаях по областям предоставил Центр общественного здоровья в соцсети Фейсбук:

Винницкая область -16 случаев;

Волынская область – 2 случая;

Днепропетровская обл.— 7 случаев;

Донецкая обл. — 2 случая;

Житомирская обл. — 4 (1 летальный) случая;

Закарпатская обл. — 1 случай;

Запорожская обл. — 10 случаев;

Ивано-Франковская область — 28 (3 летальных) случаев;

г. Киев — 74 случая;

Киевская обл. — 41 случай;

Львовская обл. — 5 случаев;

Луганская обл. — 2 случая;

Николаевская обл. — 1 случай;

Одесская обл. — 6 случаев;

Полтавская обл. — 1 случай;

Ровенская обл. — 9 случаев (1 летальный);

Сумская обл. — 5 случаев(1 летальный);

Тернопольская обл. — 43 случая (1 летальный);

Харьковская обл. — 1 случай;

Херсонская обл. — 1 случай;

Хмельницкая обл. — 1 случай;

Черкасская обл. — 3 случая;

Черновицкая обл. — 47 (1 летальный) случаев;

Черниговская обл. — 1 случай.

Теги: #коронавирус #минздрав
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