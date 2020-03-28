В Киев подтверждены заболевания Covid-19 у 19 человек, всего 74 человека - Кличко

74 человека в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания Covid-19, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Сегодня утром мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" еще 19 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом", - написал Кличко на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Мэр проинформировал, что заболели - 10 мужчин в возрасте от 25-ти до 54-х лет. И девять женщин - от 17-ти до 62-х лет.

Девять пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы. Пятеро - в городскую клиническую больницу №4. Еще трое - в клиническую больницу №9.

Двое заболевших киевлян - в самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей.