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09:26 28.03.2020

В Черниговской области подтвержден первый случай Covid-19 – глава ОГА

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В Черниговской области подтвержден первый случай Covid-19 – глава ОГА

 Глава Черниговской областной государственной администрации (ОГА) Андрей Прокопенко сообщил о первом случае заболевания Covid-19 в области.

"Больной находится в отдельном боксе инфекционного отделения Борзнянской районной больницы. Он под присмотром врачей, состояние удовлетворительное", - написал Прокопенко на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он отметил, что определен первый круг контактных лиц, все они находятся в самоизоляции, которую контролируют сотрудники Нацполиции.

Как сообщалось, по состоянию на 23:00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки выявлено 92 новых случая.

Теги: #коронавирус #черниговская_область
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