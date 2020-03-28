Киевский кинофестиваль «Молодость» перенесен на август 2020 года

В связи с распространением коронавируса COVID-19 и продолжением карантина, кинофестиваль «Молодость», ранее запланированный с 30 мая по 7 июня 2020 года, перенесен на летний сезон 2020 года, сообщает пресс-служба кинофестиваля.

"В связи с глобальным кризисом в области здравоохранения и резким увеличением жертв COVID-19, дирекция «Молодости» приняла непростое решение о переносе кинофестиваля. Мы солидаризируемся с ограничением массовых мероприятий для безопасности людей и будем ждать улучшения общей эпидемиологической ситуации в мире. Предварительно проведения 49-й «Молодости» запланировано с 22 по 30 августа 2020 года, но окончательные даты будут зависеть от дальнейшей динамики распространения вируса COVID-19 и соответствующих карантинных мероприятий в Украине и за рубежом"- прокомментировали свое решение в наблюдательном совете КМКФ «Молодость».

В этом году киевская «Молодость» отмечает свой 50-летний юбилей. Команда фестиваля продолжает работу над ранее объявленной концепцией и проектами.