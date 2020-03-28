События

07:49 28.03.2020

Харьковская полиция разыскала еще одного вернувшегося из-за границы украинца, отказавшегося от самоизоляции

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Харьковская полиция разыскала еще одного вернувшегося из-за границы украинца, отказавшегося от самоизоляции

Харьковская полиция установила место нахождения еще одного человека, который вернулся из-за границы, но не находился по адресу, который указал как место самоизоляции.

"Сейчас он находится в Одесской области", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Ранее полиция сообщила, что разыскала еще 9 человек, которые не находились по адресу, который указали как место изоляции.

Как сообщалось, с 18 марта Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины направил в ГУ Нацполиции в области  с просьбой разыскать 10 человек, которые вернулись из-за границы и должны находиться в самоизоляции, но фактически не находятся по предоставленным ими адресам.

Теги: #розыск #украина #полиция #харьков
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Интерфакс-Украина
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