Харьковская полиция разыскала еще одного вернувшегося из-за границы украинца, отказавшегося от самоизоляции

Харьковская полиция установила место нахождения еще одного человека, который вернулся из-за границы, но не находился по адресу, который указал как место самоизоляции.

"Сейчас он находится в Одесской области", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Ранее полиция сообщила, что разыскала еще 9 человек, которые не находились по адресу, который указали как место изоляции.

Как сообщалось, с 18 марта Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины направил в ГУ Нацполиции в области с просьбой разыскать 10 человек, которые вернулись из-за границы и должны находиться в самоизоляции, но фактически не находятся по предоставленным ими адресам.