Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«27 марта вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было», - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Талаковка, Павлополь, Водяное, Пески, Старогнатовка, Луганское.

«С началом текущих суток российские оккупационные войска осуществили два обстрела наших позиций в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Неподалеку Красногоровки враг применил 120-мм миномет, а вблизи Опытного - автоматический станковый гранатомет… За текущие сутки потерь нет», - подытожили в штабе ООС.