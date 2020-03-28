Рейдерам сообщено о подозрении в незаконном завладении помещением на улице Банковой - СБУ

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины предупредили рейдерский захват помещения в столице на улице Банковой, которое находится на балансе Государственного управления делами, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

«Во время досудебного следствия оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленники, используя анкетные данные умершего, осуществили незаконную перерегистрацию прав собственности на объект государственной недвижимости», - говорится в сообщении, на официальном сайте СБУ в пятницу вечером.

В ходе дальнейших следственных действий правоохранители установили причастность к противоправной деятельности частного нотариуса и адвоката. Установлено, что один из них использовал паспорт гражданина Украины на чужое имя.

«27 марта текущего года адвокату и нотариусу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190. ч .4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины», - подытожили в СБУ.