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05:22 28.03.2020

Замглавы РГА и экс-начальнику райотделения полиции объявлено о подозрении по делу о самозахвате земель военного полигона в Харьковской области

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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в  г. Полтаве, сообщили о подозрении в самовольном занятии земель военного полигона (ч.2 ст.197-1 УК Украины) заместителю председателя одной из райгосадминистраций Харьковской области и местному предпринимателю.

"Следствием установлено, что в 2019 году местный фермер в сговоре с заместителем председателя РГА на земельном участке площадью более 30 гектаров, который принадлежит военному полигону и относится к землям обороны, посеял кукурузу", - сообщается на официальном сайте ГБР.

Третий подозреваемый по делу - бывший начальник местного отделения полиции, который, будучи в должности, по просьбе чиновника РГА "закрыл глаза" на самозахват земли и обеспечил отсутствие реакции со стороны своих подчиненных. Экс-правоохранителю инкриминируются превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины) и пособничества в самовольном занятии земельного участка (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 197-1 УК Украины).

По оценке ГУ Госгеокадастра в Харьковской области и выводам судебной экономической экспертизы из-за незаконной посевной Министерству обороны Украины был нанесен ущерб в сумме 1.3 млн.грн.

Теги: #украина #рга #харьковская
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