За сутки в материковом Китае выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом, все - "импортированы" из-за границы - власти КНР

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом, все - у людей, прибывших из-за рубежа, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Всего насчитывается 649 инфицированных, прибывших в Китай из-за границы.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались три человека, все - в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,295 тыс. человек, зарегистрировано 81,394 тыс. случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3,177 тыс., заболели 67,801 тыс.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 3,128 тыс. человек, состояние 921 больного оценивается как тяжелое.

В то же время, почти 75 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 819 случаев заболевания: в Гонконге - 518 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 34, на Тайване - 267 (два случая смерти).

Накануне Политбюро ЦК Компартии Китая на состоявшемся заседании отметило, что в области сдерживания распространения инфекции и восстановления экономики достигнуты "очевидные успехи".

В то же время было подчеркнуто: "В настоящее время в деле борьбы с инфекцией и в сфере экономики внутри страны и за рубежом произошли важные изменения. За границей пандемия распространяется высокими темпами, мировая экономика и торговля подверглись серьезному удару, продолжает усиливаться давление на Китай из-за проникновения вируса из-за рубежа, брошен новый вызов экономическому развитию страны, особенно - производственным цепочкам".

В связи с этим одновременно с мерами по восстановлению экономики и контролю над эпидемической ситуацией внутри страны следует сфокусировать внимание на предотвращении проникновения инфекции извне, говорится в документе